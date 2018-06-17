РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 июн. Активисты проекта «Народный контроль» в подмосковных Люберцах в ходе рейдов изъяли более 500 единиц просроченной продукции из сетевых продуктовых магазинов, сообщил «РИАМО в Люберцах» активист Владимир Рязанцев.

«Пятнадцатого июня активисты проекта «Народный контроль» Московской области от партии «Единая Россия» провели рейд в сетевых магазинах Люберец. Проверки были в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» по адресам: улица Попова, дом №1 и дом №4А. В ходе проверки было найдено более 500 единиц просроченной продукции», - сказал Рязанцев.

Всю продукцию сотрудники магазинов списали и вскрыли в торговом зале. В выходные дни активисты продолжат проводить рейды по обращениям граждан.