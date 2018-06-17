РИАМО – 17 июн. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал использование системы видеопомощи арбитрам в матчах ЧМ-2018, он отметил, что благодаря видеоповторам справедливости в игре станет больше, сообщает Газета.ru.

«Я как бывший футболист считаю, что подобные нововведения являются необходимыми. Если пенальти был, то его нужно назначить. Благодаря видеоповторам справедливости в футболе станет больше», - сказал Нигматуллин.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Бразилии и Швейцарии.

«Ставлю на победу южноамериканской команды со счетом 2:0. Бразилия может навредить только сама себе. Если бразильцы слишком увлекутся самбой на футбольном поле, то их ждут проблемы», - отметил экс-голкипер.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.