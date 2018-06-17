РИАМО – 17 июн. Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр-2018 российская фигуристка Евгения Медведева улетела в Канаду к своему новому тренеру для подготовки к новому сезону, сообщает Газета.ru.

«Российская фигуристка Евгения Медведева приехала в Торонто, чтобы начать подготовительный этап к новому сезону, который она проведет под руководством своего нового тренера Брайана Орсера», - говорится в сообщении.

Начиная с нового сезона, Медведева и 23-летний американец Джейсон Браун будут работать с канадским специалистом.

«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», - написал Браун в своем Twitter о прилете Медведевой.

4 мая российская фигуристка объявила о разрыве рабочих отношений с Этери Тутберидзе, под руководством которой молодая спортсменка занималась с 2007 года. Свое решение переехать в Торонто Медведева объяснила желанием сконцентрироваться на фигурном катании и продолжить соревноваться в составе сборной России.