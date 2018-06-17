РИАМО – 17 июн. Два аргентинских болельщика пострадали в Москве в результате падения на них молодого человека, юноша выпал из окна шестого этажа, сообщает «Московский комсомолец».

«Болельщики сборной Аргентины стали жертвами по-своему уникального несчастного случая в центре Москвы. На гостей мундиаля рухнул с высоты молодой человек, выпавший из окна квартиры на шестом этаже. Инцидент произошел 16 июня около 22:00 во дворе одного из домов на Васильевской улице», - отмечается в сообщении.

Как рассказали очевидцы, незадолго до падения в открытой оконной раме на шестом этаже видели очень молодого парня без одежды, он вел себя неадекватно, ругался и активно жестикулировал, а потом потерял равновесие и упал.

Двое из троих гостей из Аргентины в результате получили травмы: один пожаловался на боли в шее, а другой сильно повредил левую ногу. Иностранцев, а также упавшего молодого человека госпитализировали. Впоследствии упавший с высоты умер.

Сотрудники полиции при помощи спасателей вскрыли квартиру, из окна которой выпал молодой человек. Там никого не оказалось, никаких документов они тоже не обнаружили. Личность погибшего устанавливается, а болельщиков обещают выписать через несколько дней.

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