РИАМО – 17 июн. Два аргентинских болельщика пострадали в Москве в результате падения на них молодого человека, юноша выпал из окна шестого этажа, сообщает «Московский комсомолец».
Как рассказали очевидцы, незадолго до падения в открытой оконной раме на шестом этаже видели очень молодого парня без одежды, он вел себя неадекватно, ругался и активно жестикулировал, а потом потерял равновесие и упал.
Двое из троих гостей из Аргентины в результате получили травмы: один пожаловался на боли в шее, а другой сильно повредил левую ногу. Иностранцев, а также упавшего молодого человека госпитализировали. Впоследствии упавший с высоты умер.
Сотрудники полиции при помощи спасателей вскрыли квартиру, из окна которой выпал молодой человек. Там никого не оказалось, никаких документов они тоже не обнаружили. Личность погибшего устанавливается, а болельщиков обещают выписать через несколько дней.
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