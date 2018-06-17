РИАМО - 17 июн. Станция московского метро «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают в штатном режиме после начала матча между сборными Германии и Мексики в столице, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Перед матчем сборных Германии и Мексики из-за наплыва болельщиков станция «Лужники» МЦК и южный вестибюль станции метро «Спортивная» работали только для выхода пассажиров.

«Южный вестибюль «Спортивной» и станция МЦК «Лужники» снова работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики проходит в Москве в воскресенье, команды играют на стадионе «Лужники». Встреча началась в 18:00.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.