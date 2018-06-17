РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Предприятие «Подольский троллейбус» планирует потратить около 10 миллионов рублей на приобретение нового троллейбуса с аккумуляторами, который сможет работать до 10 километров без штанг, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на поставку нового троллейбуса с автономным ходом 10 километров. Начальная (максимальная) цена контракта - 9,9 миллиона рублей. Источник финансирования - средства муниципальных унитарных предприятий. Поставщик определится по итогам электронного аукциона 9 июля.

Заказчиком выступает МУП городского округа «Подольский троллейбус», которое планирует приобрести один троллейбус комбинированного типа, оснащенный системами автономного хода на аккумуляторах. Поставщик должен будет поставить новый троллейбус, годом выпуска не ранее 2018 года, в течение 20 рабочих дней после заключения контракта.

Ранее сотрудник подольского троллейбусного парка сообщал, что данный троллейбус под названием «Тролза Мегаполис» работал на территории округа в тестовом режиме. Он низкопольный, с большой вместимостью и предназначен для внутригородских пассажирских перевозок. Главная его особенность заключается в том, что он может работать без контактных сетей. То есть он самостоятельно подзаряжает аккумуляторные батареи и может без штанг проехать до 10 километров.