РИАМО - 17 июн. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Германии и Мексики начался на столичном стадионе «Лужники», передает корреспондент РИАМО.

Стадион заполнен болельщиками, которые криками поддерживают свои команды. Перед матчем на стадионе прозвучали государственные гимны Германии и Мексики.

Как уточняется на сайте FIFA-2018, действующим чемпионам предстоит непростое испытание на старте турнира, ведь Мексика мечтает о реванше за поражение в полуфинале Кубка Конфедераций. С другой стороны, сборная Германии ни разу в своей истории не проигрывала Мексике.

Матч немцев и мексиканцев будет судить арбитр из Ирана Алиреза Фагани.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.