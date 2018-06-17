РИАМО – 17 июн. Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты расчетом оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщает Газета.ru.

«На видеозаписи показано размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что иностранные государства смогут создать аналоги российского ракетного комплекса «Искандер-М» не раньше 2025 года.

Данный комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы ПРО.