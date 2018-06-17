РИАМО - 17 июн. Петиция «Президенту РФ, правительству, Федеральному собранию: Не повышать пенсионный возраст!» уже собрала более 1,1 миллиона подписей, общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» разместило петицию на сайте Change.org.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем», - говорится в петиции.

Общероссийское объединение профсоюзов обратилось к президенту РФ, правительству, Федеральному собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения Пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.

«Все социологические данные показывают, что население России выступает против повышения пенсионного возраста. Мы уверены, что в ходе социально-экономического развития страны не должны ухудшаться достигнутые в прошлом социальные нормы и гарантии», - добавляется в документе.

Правительство России 16 июня внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.