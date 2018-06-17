РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Молодогвардейцы в подмосковном Королеве вместе с сотрудниками управляющей компании «Жилсервис» убрали Комитетский лес по просьбе жителей, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель городского отделения организации «Молодая гвардия» Павел Корнеев.

К депутату Госдумы Денису Кравченко обратился батюшка отец Михаил и жители города с просьбой помочь в уборке Комитетского леса.

«Мы организовали субботник, вышли в лес вместе с сотрудниками управляющей компании и убрали часть нижнего Комитетского леса вдоль железной дороги», - сказал Корнеев.