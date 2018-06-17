РИАМО - 17 июн. В столичном «Аптекарском огороде» в рамках ежегодного музыкального фестиваля «Мистерия Бельканто» 24 июня состоится концерт «Симфонические рок-хиты», в программе произведения из репертуара Scorpions, Rammstein, Bon Jovi, Queen и других известных исполнителей, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В рамках ежегодного музыкального фестиваля благотворительного фонда «Бельканто» «Мистерия Бельканто» под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 24 июня пройдет концерт «Симфонические рок-хиты», - отмечается в сообщении.

Композиции рок-групп давно стали классикой XX века, его славной музыкальной историей. То, что когда-то казалось революционным вызовом, зазвучало в филармонических концертных залах в новых, традиционно-классических тембрах. Классический оркестр Imperialis Orchestra исполнит легендарные произведения Scorpions, Rammstein, Bon Jovi, Queen, Metallica, Imagine Dragons, Lorde & Nirvana, Guns N' Roses и других исполнителей.

Зрители услышат соло саксофона, электроскрипки и электровиолончели и насладятся необычным звучанием любимых рок-хитов среди благоухающих цветов Ботанического сада. Начало концерта в 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах сада и онлайн.

Музыкальный фестиваль «Мистерия Бельканто» продлится в Ботаническом саду МГУ до 26 августа.