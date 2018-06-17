РИАМО - 17 июн. На церемонии празднования 100-й годовщины формирования гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка в Московской области открыли мемориал погибшим Героям Советского Союза, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В Московской области состоялась торжественная церемония празднования 100-й годовщины формирования гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка. В воинской части в ходе торжественного построения личного состава в присутствии ветеранов полка, воспитанников Юнармии открыт мемориал «Подвигу жить в веках!» - говорится в сообщении.

Стелла с мраморной плитой посвящена Героям Советского Союза, удостоенным этой награды посмертно в годы Великой Отечественной войны: лейтенанту Владимиру Давыдову, младшим сержантам Иосифу Лаару, Александру Носову, рядовым Ивану Михину и Мехти Кулиеву.

Полк был сформирован в 1918 году по личному указанию Владимира Ленина. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие полка участвовали в обороне Смоленска, в боях под Курском, в освобождении Таманского полуострова, Литвы и города Шауляй. Личный состав полка участвовал во всех крупных учениях советского времени, а в 1972 году - в тушении лесных пожаров в Подмосковье.

Военнослужащие полка ежегодно участвуют в военных парадах на Красной площади, учениях с боевой стрельбой. Сегодня подразделение входит в состав Таманской дивизии.