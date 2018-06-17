РИАМО - 17 июн. Болельщики продолжают прибывать на стадион «Лужники» в Москве, где через двадцать минут начнется матч ЧМ по футболу между командами Германии и Мексики, метро работает без сбоев, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В воскресенье на стадионе «Лужники» состоится матч группового этапа между сборными Германии и Мексики. Встреча начнется в 18:00. Стадион вмещает более 80 тысяч болельщиков.

«Болельщики продолжают прибывать на стадион «Лужники». Движение по всем линиям метрополитена осуществляется штатно», - отмечается в сообщении.

В настоящее время станция МЦК «Лужники» работает только для выхода пассажиров. Также только на выход работает южный вестибюль станции метро «Спортивная». Для входа пассажирам рекомендуют пользоваться северным вестибюлем.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.