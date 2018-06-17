РИАМО - 17 июн. Более 3 тысяч болельщиков и волонтеров чемпионата мира-2018 перевезли электропоезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сообщается в Twitter-аккаунте МТППК.

«Наши пригородные поезда перевезли уже более 3 тысяч волонтеров и болельщиков ЧМ-2018. Сегодня мы готовы продолжить – ждем вас после матча Германия - Мексика», - говорится в сообщении.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

Болельщики уже начали занимать места на трибунах спортивной арены «Лужники» в Москве.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.