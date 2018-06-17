РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский подмосковного Подольска 26 июня проведут акцию «Включи здравый смысл», направленную на борьбу с наркоманией, в ходе которой проведут спортивные эстафеты, викторины и конкурсы, сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский приглашает жителей горокруга присоединиться к акции «Включи здравый смысл», направленной на борьбу с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 26 июня. В рамках мероприятия будут проходить конкурсы, викторины, спортивные эстафеты и многое другое»,- говорится в сообщении.

Помимо этого участников ждет выступление представителя правоохранительных органов с лекцией, а также просмотр мультфильма «Тайна едкого дыма», предупреждающего об опасности курения.

Начнется мероприятие в 11:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. Принять участие смогут все желающие бесплатно.