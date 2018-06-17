РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах рабочие заделали большую дорожную яму на Красной улице в Малаховке после жалобы жителей, сообщается на интернет-портале«Добродел».

Жительница Люберец отправила через портал «Добродел» жалобу, касающуюся незаделанной ямы у дома №1 на Красной улице.

«Администрация городского округа Люберцы рассмотрела Ваше обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги в поселении Малаховка на улице Красной и сообщает: указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», - сообщил замглавы администрации Люберец Эдуард Сигалов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.