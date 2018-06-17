РИАМО - 17 июн. Матч группового этапа между сборными Сербии и Коста-Рики в воскресенье завершился с минимальным перевесом сербов, 1:0, сообщает Газета.ru.

Игра первого тура группы Е прошла на стадионе «Самара Арена». Главный судья - Маланг Дьедиу (Сенегал).

«Все! Завершился матч! Сербия побеждает со счетом 1:0», - говорится в сообщении.

Сборная Сербии заслужила сегодня свою победу. Они много атаковали и уверенно отошли в оборону после того, как забили.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.