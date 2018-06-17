РИАМО - 17 июн. В столице перед матчем сборных Германии и Мексики из-за наплыва болельщиков станция «Лужники» МЦК работает только для выхода пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Станция МЦК «Лужники» временно работает только для выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

Также только на выход работает южный вестибюль станции метро «Спортивная». Для входа пассажирам рекомендуют пользоваться северным вестибюлем.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

Болельщики уже начали занимать места на трибунах спортивной арены «Лужники» в Москве.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.