РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Парковочные места могут появиться в одном из дворов на улице Победы микрорайона Климовск подмосковного Подольска после просьбы жительницы горокруга, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой установить дополнительные парковочные места во дворе домов №№4 и 2/18 на улице Победы микрорайона Климовск. Она отметила, что в данном дворе очень мало машино-мест и жители вынуждены ставить машины на импровизированной парковке без покрытия.

«Обустройство парковочных карманов во дворе указанных многоквартирных домов предложено для включения в план на 2018-2020 годы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, включающих в себя многоквартирные дома №№2\18, 4 и 6 по улице Победы. Работы будут выполнены после утверждения адресного перечня по итогам голосования, с учетом расстановки приоритетов и при наличии необходимого финансирования»,- сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.