РИАМО - 17 июн. Болельщики занимают места на трибунах спортивной арены «Лужники» в Москве перед матчем, в котором действующий чемпион мира сборная Германии сыграет с национальной командой Мексики, передает корреспондент РИАМО.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики начнется в 18:00 на стадионе «Лужники».

Фанаты из Мексики в сомбреро, ярко-зеленых костюмах едут в метро, скандируя «Хали-гали, Мехико» поднимаются по эскалатору на станции «Спортивная». Немецкие болельщики ведут себя более сдержанно, их легко узнать по черно-белым футболкам.

Возле «Лужников» фанаты разных команд фотографируются друг с другом, обнимаются, поют, бьют в барабаны и дуют в вувузелы.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.