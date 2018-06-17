РИАМО - 17 июн. В строящихся домах в новой Москве первый этаж отводится под коммерческие помещения, там открывают магазины, аптеки, детские центры и другие предприятия, в настоящее время в новостройках занято около 95% коммерческих помещений, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, из более 100 тысяч мест приложения труда, созданных за шесть лет в ТиНАО, десятая часть рабочих мест организована на первых этажах новостроек. Там открылись небольшие магазины, аптеки, мастерские, парикмахерские, салоны красоты.

«Доля вакантных коммерческих помещений в новых домах ТиНАО не превышает 6% – это одна из самых низких в Москве», - отмечается в сообщении.

По словам Жидкина, число рабочих мест в разных сферах деятельности растет: 10 тысяч создано в социальной сфере, 33 тысячи – в сфере потребительского рынка, 20 тысяч – в логистике и связи, 8 тысяч – в финансовой и управленческой деятельности, 21 тысяча – в топливно-энергетическом комплексе и строительстве.

«Ежегодно в новой Москве появляется не менее 10-12 тысяч рабочих мест. Масштабные проекты офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов позволили создать более 100 тысяч мест приложения труда. Количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах в этом году достигнет 200 тысяч», – сказал Жидкин.

Он уточнил, что особенность застройки новой Москвы в том, что создание социальной инфраструктуры идет параллельно с возведением жилья, а зачастую и с опережением.

«Правилами землепользования и застройки на ближайшую перспективу предусмотрено возведение в новой Москве более 15 миллионов квадратных метров жилья и 30 миллионов «квадратов» нежилой недвижимости, где появятся возможности для работы. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что налоговые льготы и другие преференции правительства города дают гарантированные преимущества собственникам таких объектов, резидентам», – заключил Жидкин.