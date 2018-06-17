РИАМО – 17 июн. Экс-полузащитник национальной команды России Александр Мостовой отметил отсутствие сил у игроков сборной Саудовской Аравии из-за Рамадана, в то же время он указал на великолепную игру сборной Исландии, сообщает Газета.ru.

«Саудовцы вышли, и на третьей минуте встречи можно было менять весь состав. В результате Рамадана у них не было никаких сил», - сказал Мостовой.

При этом, по его словам, на фоне сборной Саудовской Аравии команда Исландии, как и сборная Австралии, выделяются борьбой на футбольном поле, работой на каждом его участке.

«Исландия влюбила в себя всех футбольных болельщиков, в том числе и меня: это одна из команд, за которой я с удовольствием буду смотреть», - добавил Мостовой.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.