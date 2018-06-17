РИАМО - 17 июн. Овчарка до смерти покусала полуторагодовалого ребенка во время пикника в Коломенском городском округе Подмосковья, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Вчера вечером в Коломенском городском округе произошла трагедия. Во время пикника собака, овчарка, укусила полуторагодовалого малыша за голову. Мальчик приехал с родителями в гости к знакомым, и никто не ожидал, что встреча закончится так... От полученных травм малыш скончался в больнице. Проводится расследование», - написала Мишонова в Instagram.

Детский омбудсмен обратилась к родителям с просьбой не позволять подходить собакам к маленьким детям, особенно собакам крупных пород.

«Каким бы чудесным ни был ваш питомец, не агрессивным и послушным, это все-таки животное со своими инстинктами и характером. Маленькие дети могу закричать, завизжать от восторга, ударить животное... Никто не может предсказать, как собака отреагирует на это! Здесь лучше перестраховаться... И не забывайте про намордники! Берегите своих детей», - заключила Мишонова.

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