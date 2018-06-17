РИАМО - 17 июн. На территории новой Москвы до 2021 года планируется построить 12 новых детских садов, их строительство обойдется бюджету города в 4 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До 2021 года в новой Москве появятся еще 12 детских садов. Выделим на это больше 4 миллиардов рублей», написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что в новой Москве в 2018-2020 годах планируется строительство 30 социальных объектов: 18 школ и 12 детских садов.