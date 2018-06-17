РИАМО - 17 июн. Программы проекта «Московское долголетие» представили в парке «Зарядье» в столице, они включают занятия физкультурой, танцы, курсы мастерства, живопись и ряд других направлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программы «Московского долголетия» презентовали в парке «Зарядье». Все желающие - в том числе и молодежь - смогли узнать, как работают кружки и секции проекта, а также принять участие в мастер-классах по йоге, гимнастике цигун, скандинавской ходьбе и рисованию», - отмечается в сообщении.

Самым активным - тем, кто постоянно хочет быть в форме, несмотря на возраст, предложили попробовать свои силы в необычном фитнес-танце зумба. Под латиноамериканские мелодии тренер показал участникам основные движения. Желающим попробовать свои силы в бальных танцах помогал хореограф высшей категории руководитель танцевальной студии «Ритмы весны» Владимир Геращенко.

В зеленой зоне возле сцены прошли открытые уроки. Гостей учили рисовать и одновременно снимать стресс и напряжение. Под руководством профессионального художника члена Международного художественного фонда Юрия Немцева у новичков получилось не только нарисовать картины, но и отвлечься от забот.

Краски пригодились и на мастер-классе по росписи по стеклу. Его участникам и зрителям рассказали и показали, как создать эксклюзивные украшения для дома своими руками. А за соседним столом можно было сделать броши и браслеты из кожи.

Гости парка смогли опробовать китайскую гимнастику цигун. Она направлена на укрепление и оздоровление всего организма. А рядом проходила тренировка по скандинавской ходьбе. Она, по словам специалистов, позволяет держать себя в форме, избавляться от лишних килограммов, служит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В парке на презентации проекта «Московское долголетие» принять участие в мастер-классах могли все желающие. А для москвичей старшего возраста в каждом районе города организованы подобные бесплатные уроки - от компьютерной грамотности и английского языка до вальса и рукоделия.

«Московское долголетие» - проект для горожан старшего возраста, которые хотят реализовать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Именно для них весной этого года была создана сеть кружков и секций по разным направлениям - от танцев и пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Записаться в интересную секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания. Все занятия проводятся бесплатно. На сегодняшний день в кружки и секции рядом с домом записались уже более 100 тысяч горожан.