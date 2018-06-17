РИАМО - 17 июн. Второй ежегодный международный бронепробег России и Белоруссии «Дорога мужества» стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве, его участники проедут по местам обороны советских войск в 1941 году от столицы до белорусского Бреста и обратно, говорится в сообщении пресс-службы Военно-технического общества.

«На Поклонной горе 16 июня стартовал второй ежегодный международный бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога мужества». На открытии бронепробега прошли памятные мероприятия и выставка военных бронеавтомобилей: БМ-14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2. В рамках проекта представленная техника проедет по маршруту Москва - Брест - Москва», - отмечается в сообщении.

Маршрут бронепробега совпадает с местами обороны советских войск в 1941 году.

Организатор проекта - межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». Проект приурочен к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов, департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского дома соотечественника.

На торжественном открытии присутствовали приглашенные гости и участники бронепробега, представители Федерального агентства по делам СНГ, стран СНГ и военно-патриотических организаций.