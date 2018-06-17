РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. На проспекте Ленина в подмосковном Подольске фура столкнулась с иномаркой, в результате ДТП образовалась почти двухкилометровая пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня в районе 15:05 на проспекте Ленина в Подольске и, не доезжая до перекрестка с улицей Колхозная, увидел ДТП: стояли фура и автомобиль, похожий на Mercedes, которые перекрыли две левые полосы. У иномарки был поврежден бампер. Она стояла на пешеходном переходе», - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 15:25 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «АТП-6» по проспекту Ленина до поворота на улицу Колхозная.