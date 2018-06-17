РИАМО - 17 июн. В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 14 по 16 июня проходили первые Открытые кадетские игры, в которых участвовали 29 суворовских, нахимовских и кадетских училищ со всей России, говорится в сообщении пресс-службы КВЦ «Патриот».

Первые Открытые кадетские игры проходили с 14 по 16 июня. Нахимовцы, суворовцы и кадеты состязались в пяти конкурсах: «Приветствие», «Эрудит» (на знание истории Российского государства, армии и флота), военно-спортивном «Суворовском марше», конкурсе практического мастерства «Кадетский натиск» и смотре-конкурсе строя и песни «Строевая выучка». По итогам каждого из конкурсов была определена команда-победительница.

«На территории ведущей выставочной площадки министерства обороны России – в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония закрытия Кадетских игр среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Всего в соревнованиях приняли участие 29 довузовских учебных заведений Минобороны России, восемь из них сразились в финале», - отмечается в сообщении.

По итогам соревнований победителем в абсолютном первенстве стала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища (СВУ). Второе место завоевали екатеринбургские суворовцы, бронза досталась Уссурийскому СВУ.

«Это были дни напряженной борьбы, спортивного азарта и соперничества и, наконец, триумфа воли, интеллекта, выносливости. Уверен, что такие мероприятия воспитывают стойкость и решительность, развивают стремление быть лучшим и учат побеждать», - сказал на церемонии закрытия начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он также отметил, что участники игр обладают глубокими знаниями, особыми морально-психологическими качествами, которые позволили ребятам с честью пройти через все испытания, а командный успех - это больше, чем победа, больше, чем любое личное достижение.

Горемыкин поблагодарил учителей и наставников, которые подготовили ребят к состязаниям.

«Думаю, что Кадетские игры будут одними из самых значимых мероприятий в системе довузовской военного образования», - подчеркнул он.

Открытые кадетские игры проводятся по инициативе министра обороны РФ и будут проходить ежегодно. Испытания, проводимые для ребят, направлены на развитие у них интеллектуальных и творческих способностей, а также формирование навыков научно-исследовательской деятельности и занятия спортом.