РИАМО - 17 июн. Спасатели вытащили из воды двух мужчин в районе Большого Садового пруда на севере Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В 14.30 спасены двое мужчин 1994 года рождения. Место происшествия: Большой Садовый пруд, САО. Спасатели МГПСС заметили во время патрулирования тонущих мужчин, их подняли с поверхности воды. Причина происшествия: у одного мужчины свело ногу, второй пытался ему помочь. В результате стали вместе тонуть», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие были доставлены на поисково-спасательную станцию, а после отправлены домой.