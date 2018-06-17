РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский подмосковного Подольска в День памяти и скорби, 22 июня, проведут акцию «Свеча памяти», посвященную 77-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ДК.

«В текущем году 22 июня исполнится 77 лет с начала Великой Отечественной войны. В память об этой трагической дате, которая приобрела всероссийский масштаб, участники акции «Свеча памяти» соберутся у ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, зажгут свечи и почтут память всех, кто принял на себя ужас войны и ковал всеобщую победу над врагом»,- говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Мероприятие начнется в 20:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.