РИАМО - 17 июн. В понедельник, 18 июня 2018 года, в 16.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова подпишет соглашение с председателем Московской областной организации Всероссийское общество инвалидов Николаем Зеликовым, после чего проведёт пресс-конференцию по защите и восстановлению прав жителей Подмосковья.

Московская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ставит своей основной целью защиту прав и законных интересов инвалидов Московской области. Организация помогает людям с ограниченными возможностями здоровья получить равные с другими гражданами возможности участвовать во всех сферах жизни общества.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно сотрудничают с Подмосковным обществом инвалидов уже много лет. Жалобы от людей с ограниченными возможностями здоровья, поступающие к Уполномоченному, чаще всего рассматриваются совместно с МООО ВОИ. Начальник отдела защиты социальных прав аппарата Уполномоченного на постоянной основе состоит в координационном совете по делам инвалидов при правительстве Московской области.

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