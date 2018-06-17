РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подать заявки на участие в фестивале джаза, который продет в молодежном центре «Максимум», музыканты подмосковного Подольска смогут до 20 июня, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Максимум» в Подольске 23 июня состоится фестиваль джаза, в котором примут участие солисты и ансамбли округа. Участники будут выступать в следующих номинациях: джазовый вокал-соло, джазовые вокальные ансамбли, инструментальное соло и инструментальные ансамбли. Для того, чтобы принять участие, всем желающим необходимо отправить заявку по адресу: arttroj-tat@yandex.ru не позднее 20 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Исполнять на фестивале можно как классические произведения джаза, так и джазовую импровизацию, произведения современных джазовых композиторов и так далее. Выступления участников будет оценивать жюри. Пройдет фестиваль по адресу: поселок Кузнечики, дом 8. Начало в 12:00.