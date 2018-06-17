РИАМО - 17 июн. Тонущего мужчину вытащили из воды спасатели в районе Борисовских прудов в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В 13:45 спасен спасателями МГПСС мужчина 1978 года рождения на Борисовских прудах. При патрулировании дежурная смена заметила в воде мужчину, который просил о помощи. Спасатели ПСС «Борисовская» подняли мужчину на катер, доставили на станцию», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший не нуждался в медицинской помощи.