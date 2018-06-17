РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске в воскресенье на стадионе МБУ ФСК «Заречье» выявили победителей личного и командного первенства на турнире по многофункциональному многоборью среди жителей горокруга, первое место заняла команда «Гривно» микрорайона Климовск, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

С девяти часов утра комиссия начала регистрировать участников турнира, затем прошла разминка с пробными самостоятельными стартами. После торжественного открытия соревнований спортсмены выполнили ряд упражнений: спринт 30 метров, переноску двух гирь весом 32 килограмма каждая, бег с препятствиями через легкоатлетические барьеры, берпи, кантование покрышки, тягу с покрышкой, бег-слалом. Завершился турнир церемонией награждения.

«В турнире по многофункциональному многоборью среди населения горокруга Подольск на стадионе МБУ ФСК «Заречье» приняли участие команды 15 районов Подольска и жители, выступающие в личных зачетах, всего более 30 человек. В командном зачете победила команда «Гривно» Климовска, второе место у команды микрорайона Парковый, и третье у микрорайона Восточный», – сказал директор МБУ ФСК «Заречье» Александр Дудкин.

Он добавил, что в личном первенстве первое место у Станислава Мальцева, второе у Сергея Полина и третье у Рустама Лебедева.

Турнир проходил в рамках комплексной городской спартакиады в третий раз в личном и командном зачете. Призы и подарки победителям и призерам предоставил интернет-магазин «Наш спорт». Спортсмены провели 16 забегов, в каждом участвовало по два человека.

Каждому участнику давалась одна попытка на индивидуальное прохождение дистанции по одной из двух дорожек. Старт на прохождение дистанции по двум дорожкам давался двум участникам одновременно.