РИАМО - 17 июн. Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах 16 июня посетили порядка 111 тысяч человек, а на стадионе «Спартак» в Москве во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии 16 июня находились более 44 тысяч болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма столицы.

Стадион «Спартак» принял первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и был заполнен до отказа: игру между сборными Аргентины и Исландии с трибун наблюдали 44,19 тысячи человек.

«Трансляция матча велась и на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах. С 10:00 до 24:00 на площадке был организован показ четырех встреч турнира. В третий день ЧМ-2018 площадку Фестиваля болельщиков FIFA за все часы работы посетили около 111 тысяч зрителей», - отмечается в сообщении.

Выход зрителей из чаши стадиона и прилегающей территории происходил в соответствии с предварительно разработанной схемой выгрузки в обычном режиме. Несмотря на то, что часть исландских болельщиков, приветствуя членов своей сборной, не торопилась покидать трибуны после финального свистка арбитра, полная чаша стадиона опустела через 14 минут после окончания матча. Путь от стадиона до общественного транспорта у болельщиков занял 1 час 15 минут.

В воскресенье площадка фестиваля будет открыта с 12:00. Зрители смогут посмотреть трансляцию трех матчей мундиаля: Коста-Рика – Сербия (начало в 15:00), Германия – Мексика (начало в 18:00); Бразилия – Швейцария (начало в 21:00).

Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций. Таким образом, зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018 кроме тех, что будут начинаться в одно время.

Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего. В дни проведения матчей вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех желающих. В дни без матчей площадка Фанфеста закрыта.

Добраться до Фестиваля болельщиков FIFA можно пешком от станций метро «Университет», «Воробьевы горы» и «Ломоносовский проспект». Кроме того, с 14 июня до окончания чемпионата для проезда жителей и гостей столицы к площадке организуются бесплатные маршруты S2 и S8. Автобусы S2 будут следовать от остановки «Улица Академика Зелинского» до остановки «Улица Косыгина». Автобусы S8 будут ходить от станции метро «Киевская» до остановки «Улица Косыгина» (без остановок).

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.