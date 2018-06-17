РИАМО - 17 июн. Германия и Мексика заняли четвертое и пятое место в списке стран по числу купленных билетов на чемпионат мира по футболу, матч, который пройдет в воскресенье в столичных «Лужниках», посетят более 10 тысяч болельщиков из этих стран, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Агентство «ТурСтат» проанализировало данные по проданным билетам на чемпионат мира по футболу. Германия и Мексика входят в первую пятерку стран по числу купленных билетов на матчи мундиаля.

«Болельщики из Германии и Мексики соответственно приобрели 63 тысячи и 60 тысяч билетов на чемпионат. Более 10 тысяч немцев и мексиканцев посетят матч сборной Германии против сборной Мексики», - отмечается в сообщении.

США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Англия вошли в первую десятку зарубежных стран, болельщики которых купили больше всего билетов на чемпионат мира.

В воскресенье на стадионе «Лужники» состоится матч группового этапа между сборными Германии и Мексики. Встреча начнется в 18:00.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.