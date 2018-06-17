РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В поселке МИС подмосковного Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одной из квартир, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в воскресенье в 08:34 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок МИС, дом 5. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 09:47», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в квартире принимали участие десять человек и три единицы техники.