РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июн. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко поздравил медработников с их профессиональным праздником и пожелал им отменного здоровья.

«В День медицинского работника хочется пожелать всем представителям этой профессии самим иметь отменное здоровье. Пусть несмотря на долгие бессонные ночи, проведенные в операционных или просто на дежурстве в больницах страны, несмотря на большую нагрузку и катастрофическую нехватку времени, Вам самим никогда не понадобится помощь доктора», - написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил медиков за их профессионализм и бесценный труд.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника отмечают 17 июня.