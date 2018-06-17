РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В сельском доме культуры «Романцево» поселка Радиоцентра «Романцево» подмосковного Подольска 21 июня покажут файер-шоу и проведут обряды, посвященные празднованию Ивана Купалы, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей горокруга на один из самых магических и волшебных славянских праздников – Ивана Купалу. Данный праздник – это не просто хороводы и костры, это целый мир взаимосвязанных обрядов и традиций. На нашем празднике все желающие смогут пройти обряды очищения огнем и водой, стать участником традиционных ритуалов. Помимо этого в рамках мероприятия для гостей будут подготовлены угощения и пройдет файер-шоу», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в 20:00 по адресу: поселок Радиоцентра «Романцево», дом 10. Вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: 8(903)003-20-99.