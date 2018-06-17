РИАМО - 17 июн. Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с критикой в адрес игроков сборной Аргентины, которые сыграли вничью с командой Исландии на чемпионате мира-2018, сообщает Газета.ru.

«Я внимательно следил за игрой аргентинцев. И заметил, что футболисты постоянно пытались доставить мяч Месси, из-за чего страдал темп атаки», - сказал Капелло.

Он уточнил, что полузащита медленно принимала решения, так как игроки середины поля каждый раз пытались играть через Месси.

«Это выглядело смешно», - добавил итальянский специалист.

На стадионе «Открытие Арена» («Спартак») 16 июня прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Аргентины и Исландии. Он завершился со счетом 1:1.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.