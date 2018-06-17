РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июн. В подмосковном Дзержинском власти отметили неудовлетворительную работу по вывозу мусора с контейнерных площадок управляющими компаниями «ОЖИКОМ» и «Капитал Инвест», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В городе работают четыре управляющие компании. Две из них - «Фобос» и «Уютный дом» - справились с «домашним заданием»(вывозом мусора - ред.), а две - «ОЖИКОМ» и «Капитал Инвест», подвели. Претензий к двум первым УК у нас нет», - сказал замглавы администрации Дзержинского Николай Федюшкин.

По его словам, в городе повысились тарифы на вывоз мусора. Сейчас вывоз одного контейнера стоит около 7 тысяч рублей, раньше стоил 3,5 тысячи рублей. Но повышение тарифов на вывоз мусора не оправдание, чтобы его не вывозить.

«Если делать поправку на объяснения тех, кто не справился, нужно услышать объяснения и других, которые находятся в тех же самых условиях, но, тем не менее, могут построить свою работу, чтобы все было убрано. Свои обязательства нужно исполнять», - подчеркнул Федюшкин.

Одно из проблемных мест в Дзержинском - контейнерная площадка у дома №9 на улице Шама. Здесь скопилось много мусора. Администрация горокруга самостоятельно решила проблему с вывозом отходов вместо УК «ОЖИКОМ», которая отвечает за данную площадку. Власти договорились с другим подрядчиком, который и вывез мусор.