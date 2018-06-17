РИАМО - 17 июн. Минувшей ночью и утром воскресенья на востоке и юго-востоке столицы зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе, в некоторых районах обычные концентрации были превышены в два-четыре раза, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

В частности, измерительная станция «Кожухово» в 01:00 в воскресенье зафиксировала трехкратное превышение содержания сероводорода по сравнению с обычным уровнем, такой же показатель отмечен в Новокосине около 02:00.

В Вешняках в промежутке между двумя и четырьмя часами утра отмечено двукратное превышение обычного содержания сероводорода. На станции «Люблино» в 04:00 – четытрехкратное, а на станции «Головачева», тоже в районе Люблино, - более чем вдвое, причем пик пришелся на 08:00.

В Печатниках между 4 и 5 часами в воскресенье содержание сероводорода в воздухе превышало обычные уровни почти в пять раз, в Жулебине в 06:00 – втрое, а в Капотне в 07:30 – вдвое.

В Марьине в 8 утра наблюдалось трехкратное превышение концентраций сероводорода.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц.

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