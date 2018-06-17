РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В поселке Сертякино подмосковного Подольска 23 июня проведут праздничный концерт и развлекательную программу для детей в рамках празднования Дня поселка, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор праздника Виктория Серпуховитина.

«В поселке Сертякино в Подольске 23 июня пройдет праздник «День поселка». В рамках мероприятия пройдет праздничный концерт, подготовленный домом культуры «Железнодорожный», а также местными жителями. Помимо этого для детей проведут развлекательную программу, а гости праздника смогут узнать об истории поселка», - сказала Серпуховитина.

Она отметила, что начнется праздник в 12:00. Принять участие смогут все желающие.