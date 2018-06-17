РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Глава Королева Александр Ходырев поздравил медиков с профессиональным праздником и пожелал им неиссякаемой энергии и благополучия.

«При поддержке губернатора мы ремонтируем больницы, оснащаем их новым оборудованием. Но главная роль по-прежнему принадлежит профессионалам, искренне преданных своему делу. Уважаемые работники здравоохранения! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!» - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Он пожелал медикам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и хорошего настроения.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника отмечают 17 июня.