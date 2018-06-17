РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Футбольный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска встретится на своем поле с коломенским «СтАрс», мачт пройдет 20 июня, сообщается на сайте ФК.

«Наша команда (ФК «Витязь» - ред.) 20 июня в подмосковном Подольске снова примет своего недавнего кубкового соперника – коломенский «СтАрс». Матч будет проходить на стадионе «Труд», - говорится в сообщении.

Игра начнется в 18:00. Поддержать подольскую команду приглашаются все желающие.