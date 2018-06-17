РИАМО - 17 июн. Станция «Филевский парк» Филевской линии московского метро с 18 июня изменит режим работы, восточный вестибюль станции откроют после реконструкции, а западный вестибюль закроют на ремонт до 18 сентября, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С 18 июня изменится режим работы станции «Филевский парк». После реконструкции откроется восточный вестибюль станции. Одновременно западный вестибюль закроется на ремонт до 18 сентября. Также изменится режим работы платформы станции», - отмечается в сообщении.

Так, для ремонта часть платформы на станции метро «Филевский парк» будет закрыта. Поезда, следующие в центр, будут открывать двери только первых двух вагонов. Поезда, следующие из центра, будут открывать двери только последних двух вагонов.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить не только на станции «Филевский парк», но и на соседних «Багратионовской» и «Пионерской». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», - заключается в сообщении.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Сегодня уже завершена реконструкция вестибюлей на «Кутузовской».

Строители отремонтировали четыре платформы на станциях «Фили» и «Студенческая», используя современные материалы. Установили навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах, за счет чего на станциях стало светлее. Платформы облицованы гранитом, здесь уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях размещены новые лайтбоксы с навигацией.