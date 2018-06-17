РИАМО - 17 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил медицинских работников Подмосковья с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных успехов.

Он напомнил, что в воскресенье профессиональный праздник отмечают медицинские работники, чей труд - это великое служение на благо людей.

«Вы самоотверженно сохраняете самые главные ценности, дарованные человеку, – его жизнь и здоровье, помогаете появиться на свет новорожденным, излечиваете тяжелейшие недуги. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника отмечают 17 июня.