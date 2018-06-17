РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайонах Ивановский и Высотный подмосковного Подольска будет сделан ремонт межпанельных швов многоквартирных домов в 2018 году, на него потратят свыше 800 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на ремонт и восстановление межпанельных швов в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП «ЖПЭТ №2» в границах микрорайонов Ивановский и Высотный.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме подрядная компания ООО «Айбиси СМУ 1» выполнит работы за 841,051 тысячи рублей. Источник финансирования - средства муниципальных унитарных предприятий.

Заказчиком работ выступает МУП «Жилищный производственно-эксплуатационный трест №2». Подрядчику необходимо будет расчистить стыки от старой краски, пыли и других загрязнений, заделать швы, провести герметизацию стыков и многое другое. Завершить работы необходимо до 30 сентября 2018 года.