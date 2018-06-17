РИАМО - 17 июн. Болельщики матча Германия – Мексика смогут доехать до столичного стадиона «Лужники» на метро, МЦК, бесплатных шаттлах и маршрутах наземного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье на стадионе «Лужники» состоится матч группового этапа между сборными Германии и Мексики. Встреча начнется в 18:00.

«Болельщики смогут добраться до стадиона «Лужники», где 17 июня пройдет матч между сборными Германии и Мексики, на метро, МЦК, автобусах, троллейбусах и бесплатных шаттлах. При этом на время приезда и отъезда болельщиков изменится режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона, просим пассажиров быть внимательными», - отмечается в сообщении.

Стадион «Лужники» расположен в пешей доступности от станций Сокольнической линии метро – «Спортивная» и «Воробьевы горы». Во время прибытия болельщиков на стадион южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК будут работать только на выход в город. После окончания матчей эти вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В связи с проведением Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия возможны изменения в режиме работы станций «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Воробьевы горы».

В воскресенье для болельщиков будут действовать бесплатные шаттлы S от аэропортов до станций метрополитена, а также от метро до стадиона «Лужники» и Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. S1 свяжет станцию метро «Парк культуры» с «Лужниками», маршрут будет работать с 15:00 до 00:00. От аэропортов можно бесплатно доехать до станций метро на автобусах S5, S6 и S7 с 15:00 до 00:00.

Попасть на Фестиваль болельщиков помогут шаттлы S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская». Они будут ходить с 11:00 до полуночи.

Также до стадиона «Лужники» и фанфеста можно добраться на регулярных маршрутах наземного транспорта. Проезд в них по FAN ID бесплатный.

«Пожалуйста, обратите внимание, что в дни матчей ожидается повышенное количество пассажиров. Московский транспорт полностью готов к обеспечению проезда болельщиков и горожан. Вместе с тем просим планировать ваши маршруты заранее с учетом изменений в режиме работы общественного транспорта», - заключается в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.