РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Житель подмосковного Подольска пожаловался на некачественный ремонт автодороги на Колхозной улице, нарушения оперативно устранили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение технологии производства работ. Он отметил, что на улице Колхозная при ямочном ремонте дороги сотрудники подрядной организации укладывали в ямы холодный асфальт. За 15 минут был отремонтирован участок от пересечения с улицей Щорса до пересечения с улицей Садовая.

«Ремонт участка указанной автомобильной дороги выполняется организацией ООО «Трансстройсервис» на основании заключенного государственного контракта. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.